Україна очікує від "Рамштайну" важливих рішень щодо ППО та виробництва зброї, - МЗС

Україна ретельно готується до наступного засідання у форматі "Рамштайн". За 2022-2024 роки "Рамштайн" довів свою ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого на пресконференції.

"Звісно, що ми теж готуємося до засідання "Рамштайну". Ми вважаємо "Рамштайн" дієвим механізмом, дієвим форматом, який за ці роки 2022-2024 довів свою ефективність. Тому добре, що він продовжує функціонувати", - заявив Тихий.

На його думку, у "Рамштайні" важливіше те, яку допомогу країни виділяють Україні, а не те, хто головує.

"Ми вітаємо, що британці зараз взяли на себе цю роль скликати "Рамштайн". Те, що стосується американської сторони (чи буде присутнім представник США на "Рамштайні" - ред.), я думаю краще залишити ці оголошення їм. Нехай вони ухвалюють рішення, повідомляють про свою участь, як це буде відбуватись", - сказав речник.

За його словами, на майбутньому засідання очікуються рішення щодо посилення України. Зокрема, вони будуть стосуватись ППО. А також інвестиції в українське виробництво зброї.