"Рамштайн" поновлює роботу. Що відомо про 25-ту зустріч союзників України

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться сьогодні, 9 січня. Представники Контактної групи з питань оборони України зберуться на військовій авіабазі в Німеччині після чотирьох місяців перерви.

Докладніше про те, чого чекати від засідання "Рамштайн-25", - в матеріалі РБК-Україна .

Зміст:

Головне про зустріч 9 січня

Союзники України проведуть чергове засідання "Рамштайн" у четвер, 9 січня. Офлайн-переговори відбудеться на базі військово-повітряних сил США у Німеччині - Ramstein AB.

Це буде 25-та зустріч з моменту створення формату, яку перенесли майже на 4 місяці від раніше запланованої дати.

На засіданні Контактної групи з питань оборонної підтримки України головуватиме міністр оборони США Ллойд Остін. Серед учасників - військові представники з понад 50 країн.

"Глава Пентагону знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців з усього світу для того, щоб обговорити їхню подальшу підтримку України", - йшлося в повідомленні пресслужби авіабази щодо переговорів 9 січня.

Нещодавно очільник міноборони США обговорив планування зустрічі з українським міністром оборони України Рустемом Умєровим. Також наприкінці грудня Ллойд Остін провів телефонну розмову щодо підтримки України та нового "Рамштайну" з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Фото: очільник Пентагону Ллойд Остін проведе "Рамштайн-25" (Getty Images)

Зазначимо, що сьогоднішня зустріч стане останньою для представників адміністрації президента США Джо Байдена. Вона проходить менш ніж за два тижні до інавгурації Дональда Трампа, який після 20-тих представить свою команду і, відповідно, нового голову Пентагону.

Напередодні стало відомо, що участь візьме Президент України Володимир Зеленський.

Чого чекати від засідання "Рамштайн-25"

Сьогодні учасники "Рамштайну" зосередяться на підтримці, яка посилить Україну у стримуванні російської агресії зараз та в майбутньому. За словами Зеленського, однією із тем стане передача систем протиповітряної оборони. Крім того, українська сторона розраховує на рішення проти російської авіації та авіабомб.

Напередодні Пентагон випустив повідомлення, в якому назвав зустріч 9 січня знаковою. А також заявив, що на ній фактично буде представлений план обороноздатності України для підтримки надійних сил стримування до 2027 року.

Зокрема, лідери 8 коаліцій схвалять дорожні карти з потребами та цілями України в галузі Військово-повітряних сил, бронетехніки, артилерії, розмінування, безпілотників, ППО та протиракетної оборони, інформаційних технологій та морської безпеки.

"Ці дорожні карти призначені для того, щоб донори могли планувати та підтримувати Україну в майбутньому", - пояснили у Пентагоні.

Напередодні голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко заявила, що чекає на практичні результати, оскільки, на її думку, адміністрації у Вашингтоні є що запропонувати Києву. Зазначимо, нещодавно Північноатлантичний альянс почав координувати військову допомогу.

Також очікується, що сьогодні США оголосять значний пакет воєнної допомоги. Це буде фінальний пакет від адміністрації Байдена. Допомога буде виділена із наявних запасів армії США і Україна має отримати її до 20 січня.

Вміст пакету невідомий. Щодо суми, то, за словами джерел AP, Вашингтон не встигає витратити залишки - понад 4 млрд доларів, погоджених Конгресом у 2024-му. Україні мають виділити пакет на 500 млн.

Чому минуле засідання на рівні лідерів скасували

"Рамштайн-25" мав пройти ще 12 жовтня 2024 року. Планувалося, що окрім військових посадовців на ній будуть присутні близько 20 лідерів, а головуватиме Байден.

Українську делегацію мав очолити Володимир Зеленський. Тоді він казав, що на "Рамштайні" представить "план перемоги" всім партнерам.

Однак засідання довелось перенести через ураган "Мілтон" у Штатах. Джо Байден скасував свою поїздку до Німеччини.

У Білому домі спочатку розглядали варіанти проведення "Рамштайну" за участю Байдена онлайн. Згодом дату знов відтермінували на тлі президентських виборів у США.

Результати зустрічей "Рамштайн" та їх важливість для України

Контактна група з питань оборонної підтримки України (з англ. Ukraine Defense Contact Group (UDCG)) була створена за ініціативи США на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Перша зустріч відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі США "Рамштайн" в Німеччині, звідки й з'явилася назва формату.

До складу UDCG увійшло близько 50 країн, серед яких як члени НАТО, так і нейтральні держави. Вони об'єдналися задля координації та прискорення військової допомоги Україні у її боротьбі з російськими окупантами.

За два з половиною роки існування формату відбулося 24 зустрічі, за результатами яких Сили оборони України посилилися сучасною зброєю. Союзники створили важливі коаліції щодо постачання Україні артилерії, танків, систем ППО, винищувачів F-16, дронів, устаткування для розмінування тощо.

Попередня зустріч "Рамштайну" відбулася в Німеччині 6 вересня 2024 року. Вперше на неї особисто приїхав президент України Володимир Зеленський. Лідер держави закликав партнерів розблокувати постачання ракет великої дальності та надати додаткові системи протиповітряної оборони.

Фото: Володимир Зеленський під час зустрічі "Рамштайн" (president.gov.ua)

За результатами "Рамштайну-24" союзники анонсували поставки додаткових систем ППО, боєприпасів, ракет, гаубиць, навчання пілотів та обладнання для F-16 тощо.

США оголосили про пакет підтримки на 250 млн доларів (ракети для систем ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя);

оголосили про пакет підтримки на 250 млн доларів (ракети для систем ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя); Німеччина заявила про передачу 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000, 77 бойових танків Leopard 1A5, 17 систем IRIS-T середньої та малої дальності;

заявила про передачу 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000, 77 бойових танків Leopard 1A5, 17 систем IRIS-T середньої та малої дальності; Велика Британія - про поставки 650 легких багатоцільових ракет;

- про поставки 650 легких багатоцільових ракет; Канада - про навчання українських пілотів на F-16 та передачу обладнання українським авіабазам та флоту;

- про навчання українських пілотів на F-16 та передачу обладнання українським авіабазам та флоту; Нідерланди - про передачу обладнання для технічного обслуговування винищувачів F-16 та додаткові ракети класу "повітря-повітря" під F-16;

- про передачу обладнання для технічного обслуговування винищувачів F-16 та додаткові ракети класу "повітря-повітря" під F-16; Іспанія - про передачу батареї протиповітряної оборони HAWK із шістьма пусковими установками.

Нагадаємо, в середині листопада 2024 Україна отримала дозвіл від США, Великої Британії та Франції на застосування далекобійних ракет, зокрема Storm Shadow і ATACMS, для ударів по території Росії.

При підготовці тексту використовувалися: публікації "Радіо Свобода", U.S. Department of Defense, сайту Білого дому, дописи Telegram-каналу Міністерства оборони України.