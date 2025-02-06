Новий глава Пентагону візьме участь у майбутній зустрічі "Рамштайн", - Politico

Новий міністр оборони США Піт Хегсет візьме участь у засіданні контактної групи щодо допомоги України у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться 12 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як повідомляється, наступного тижня Хегсет вирушить до Європи. За словами джерел Politico, він відвідає зустріч контактної групи щодо допомоги України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Водночас головуватиме на засіданні, як вже заявлялось раніше, буде Британія.

Видання зазначає, що США потенційно можуть очолити майбутні зустрічі "Рамштайну", однак адміністрація президента Дональда Трампа не взяла на себе зобов'язань щодо майбутньої військової підтримки України. Наступного тижня від США не очікується жодних подальших обіцянок.