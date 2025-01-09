Зеленський: питання, чи буде продовжено "Рамштайн", не підіймається

Питання, чи буде продовжено Рамштайн, не підіймається. Наступне засідання анонсовано на лютий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар президента України Володимирав Зеленського українським журналістам за підсумками "Рамштайну".

"Що стосується питання, чи буде продовжено "Рамштайн" чи ні. Питання не підіймається. Тому що всі розуміють, що наступна зустріч в лютому. Всі про це вже домовились", - сказав він.

Президент не став приховувати, що для України важливо, щоб цей "Рамштайн" продовжив роботу.

"Ми розуміємо дату та місце. Але я не хочу говорити про це публічно", - констатував Зеленський.