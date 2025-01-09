Зеленський: питання, чи буде продовжено "Рамштайн", не підіймається
Питання, чи буде продовжено Рамштайн, не підіймається. Наступне засідання анонсовано на лютий.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар президента України Володимирав Зеленського українським журналістам за підсумками "Рамштайну".
"Що стосується питання, чи буде продовжено "Рамштайн" чи ні. Питання не підіймається. Тому що всі розуміють, що наступна зустріч в лютому. Всі про це вже домовились", - сказав він.
Президент не став приховувати, що для України важливо, щоб цей "Рамштайн" продовжив роботу.
"Ми розуміємо дату та місце. Але я не хочу говорити про це публічно", - констатував Зеленський.
Нагадаємо, побоювання про те, що "Рамштайн" припинить свою роботу виникли на тлі обрання нового президента США Дональда Трампа. Буквально днем раніше голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що чергове засідання "Рамштайн" по Україні 9 січня може бути останнім.
Після цього кілька європейських лідерів висловили думку про те, що "Рамштайн" треба продовжити. Зокрема, про це заявили глава Пентагону Ллойд Остін, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Пізніше глава Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися вже у лютому.
Нагадаємо, чергова зустріч у форматі "Рамштайн" відбулась 9 січня після чотирьох місяців перерви. Зокрема, під час зустрічі "Рамштайн" союзники узгодили плани підтримки України до 2027 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.