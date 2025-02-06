Британія підтвердила, що скликає "Рамштайн" замість США: коли відбудеться засідання

Велика Британія скликає чергове засідання у форматі "Рамштайн". Контактна група збереться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на 12 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Об'єднаної делегації Великої Британії при НАТО у Twitter.

Засідання проходять як у очному форматі, так і онлайн, а головує на них зазвичай міністр оборони США. Однак цього разу головувати на зустрічі буде Велика Британія.

Варто зауважити, що формат "Рамштайн" було створено навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перша зустріч партнерів України відбулася на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, де вони обговорили надання військової допомоги.

Там зазначається, що засідання буде проведено напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО для обговорення пріоритетів для України.

"Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі скликає Контактну групу з підтримки оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 12 лютого", - сказано у повідомленні.

"Рамштайн"

Остання зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 9 січня 2025 року, до того, як Дональд Трамп офіційно став президентом США. Тоді були побоювання, щодо того, що після інавгурації Трампа формат "Рамштайн" може переформатуватися.

Однак президент України Володимир Зеленський запевняв, що питання продовження "Рамштайну" не підіймалося.

Додамо, що ще до виборів Трамп виступав за зменшення військової допомоги Україні. Він також заявляв, що допомога має даватися у позику, а не у вигляді "подарунка".

Крім того, президент США має претензії до інших членів НАТО, зокрема до деяких країн ЄС. Трамп хоче, щоб витрати на оборону збільшили до 5% від ВВП, але деякі європейські країни ще не дійшли до рівня 2%.

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