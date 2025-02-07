Украина ожидает от "Рамштайна" важных решений по ПВО и производству оружия, - МИД

Украина тщательно готовится к следующему заседанию в формате "Рамштайн". За 2022-2024 годы "Рамштайн" доказал свою эффективность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого на пресс-конференции.

"Конечно, мы тоже готовимся к заседанию "Рамштайна". Мы считаем "Рамштайн" действенным механизмом, действенным форматом, который за эти годы 2022-2024 доказал свою эффективность. Поэтому хорошо, что он продолжает функционировать", - заявил Тихий.

По его мнению, в "Рамштайне" важнее то, какую помощь страны выделяют Украине, а не то, кто председательствует.

"Мы приветствуем, что британцы сейчас взяли на себя эту роль созвать "Рамштайн". То, что касается американской стороны (будет ли присутствовать представитель США на "Рамштайне" - ред.), я думаю лучше оставить эти объявления им. Пусть они принимают решение, сообщают о своем участии, как это будет происходить", - сказал спикер.

По его словам, на предстоящем заседании ожидаются решения по усилению Украины. В частности, они будут касаться ПВО. А также инвестиции в украинское производство оружия.