Украина ожидает от "Рамштайна" важных решений по ПВО и производству оружия, - МИД
Украина тщательно готовится к следующему заседанию в формате "Рамштайн". За 2022-2024 годы "Рамштайн" доказал свою эффективность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого на пресс-конференции.
"Конечно, мы тоже готовимся к заседанию "Рамштайна". Мы считаем "Рамштайн" действенным механизмом, действенным форматом, который за эти годы 2022-2024 доказал свою эффективность. Поэтому хорошо, что он продолжает функционировать", - заявил Тихий.
По его мнению, в "Рамштайне" важнее то, какую помощь страны выделяют Украине, а не то, кто председательствует.
"Мы приветствуем, что британцы сейчас взяли на себя эту роль созвать "Рамштайн". То, что касается американской стороны (будет ли присутствовать представитель США на "Рамштайне" - ред.), я думаю лучше оставить эти объявления им. Пусть они принимают решение, сообщают о своем участии, как это будет происходить", - сказал спикер.
По его словам, на предстоящем заседании ожидаются решения по усилению Украины. В частности, они будут касаться ПВО. А также инвестиции в украинское производство оружия.
"Рамштайн"
Накануне стало известно, что Великобритания созывает очередное заседание в формате "Рамштайн". Встреча пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на 12 февраля.
Напомним, что предыдущая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 9 января 2025 года. Это было до того, как Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Тогда президент Украины Владимир Зеленский уверял, что вопрос продолжения "Рамштайна" не поднимался.
Также, по данным СМИ, новый министр обороны США Пит Хегсет, вероятно, примет участие в заседании контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн".
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