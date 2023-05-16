Україна очікує на онлайн-переговори щодо продовження "зернової угоди" найближчими днями

"Переговори продовжуються. Очікуємо, що найближчими днями будуть переговори в онлайн-форматі", - сказав він.

Боднар зазначив, що Росія намагається блокувати прохід кораблів та проведення інспекцій. Вона використовує це як знаряддя тиску.

"Назвавши 18 травня датою, коли нібито припиняється дія зернової угоди, вони намагаються тиснути не тільки на нас, але й на Туреччину і ООН. Але шанси є (на продовження угоди - ред.), переконаний, що ми знайдемо важелі впливу на агресора", - сказав посол.

Нагадаємо, 10 травня у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди".

Наступного дня українська сторона повідомила, що подальші консультації пройдуть в онлайн форматі. Проте вчора посол МЗС Україна заявила, що цього тижня не планують проводити переговори щодо "зернової ініціативи".

Додамо, що РФ погрожувала вийти з угоди 18 травня, якщо не буде усунено перешкод для експорту зерна та добрив, зокрема аміаку, з країни-агресора.

При цьому постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що РФ спекулює на темі "зернової ініціативи", адже насправді експорт російського зерна виріс вдвічі.

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