У Стамбулі розпочалися переговори щодо "зернової угоди"

У середу, 10 травня, у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди". Вони триватимуть два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeni Safak.

"Сьогодні в Стамбулі почалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представників ООН. Ми продовжуємо наші переговори, щоб гарантувати, що ця угода не зупиниться і збережеться стабільність", - заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. Варто зауважити, що у рамках "зернової угоди" Україна не веде прямих переговорів з Росією. Наша країна обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті, своєю чергою, ведуть окремі переговори з РФ.