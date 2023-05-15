Росія спекулює на темі "зернової угоди", - Кислиця
Росія шантажує інші країни зривом "зернової угоди" та спекулює на темі того, що нібито програє від її дії, тоді як насправді експорт зерна з РФ виріс вдвічі.
Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Огидно, що Росія все ще вдає, ніби вона програє в цій угоді. Я навіть не нагадуватиму Раді Безпеки про аморальність таких скарг з боку держави-агресора, яка була й залишається єдиною загрозою для поставок продовольства на Чорному морі", - сказав Кислиця.
За його словами, цьогоріч, в порівнянні з січнем-лютим 2022 року, експорт зерна із РФ виріс майже вдвічі.
"Тому ми вважаємо ці спекуляції спробою відбілити цілеспрямовані дії Росії, спрямовані на використання поставок продовольства як зброї, і закликаємо міжнародну спільноту дати рішучу відповідь", - додав він.
Крім цього, Кислиця сказав, що з 1 травня в день проводиться менше трьох інспекцій, тоді як раніше щодоби здійснювалось в середньому 6,6 перевірок.
"У квітні ми змогли експортувати через зерновий коридор менш як 3 млн тонн продукції, що становить лише половину наших можливостей сільськогосподарського експорту", - сказав Кислиця.
Також він нагадав членам Радбезу, що 18 травня - до якого діє "зернова угода" - це дата, яка визначена лише через позицію Росії.
Нагадаємо, 11 травня у Туреччині проходили переговори щодо продовження "зернової угоди". За підсумками обговорень турецьке Міноборони зазначало, що було погоджено продовження переговорів та "досягнуто певного прогресу".
Також ми писали, що Росія загрожує припинити існування "зернової угоди", якщо її вимоги не виконають. Після в ООН оголосили про спроби продовжити перемовини щодо угоди найближчими днями.
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