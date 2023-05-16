Украина ожидает онлайн-переговоры по продлению "зернового соглашения" в ближайшие дни

"Переговоры продолжаются. Ожидаем, что в ближайшие дни будут переговоры в онлайн-формате", - сказал он.

Боднар отметил, что Россия пытается блокировать проход кораблей и проведение инспекций. Она использует это как орудие давления.

"Назвав 18 мая датой, когда якобы прекращается действие зернового соглашения, они пытаются давить не только на нас, но и на Турцию и ООН. Но шансы есть (на продление соглашения - ред.), убежден, что мы найдем рычаги влияния на агрессора", - сказал посол.

Напомним, 10 мая в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения".

На следующий день украинская сторона сообщила, что консультации пройдут в онлайн формате. Однако вчера посол МИД Украины заявила, что на этой неделе не планируют проводить переговоры по "зерновой инициативе".

Добавим, что РФ угрожала выйти из соглашения 18 мая, если не будут устранены препятствия для экспорта зерна и удобрений, в том числе аммиака, из страны-агрессора.

При этом постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что РФ спекулирует на теме "зерновой инициативы", ведь на самом деле экспорт российского зерна вырос вдвое.

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