Україна очікує масового виробництва "Фламінго" до кінця року, - Зеленський

"Ми застосовуємо нові ракети, такі як "Фламінго". Я вам не скажу кількість. Очікуємо масового виробництва до кінця року. Є наші "Нептуни". Ми застосували "Нептун" різні. Який вже є у нас у масовому виробництві. Є звичайний, є довгий. І він також себе добре показує", - сказав український лідер.

Зеленський зауважив, що всі в Україні і РФ бачать за підсумками останніх двох місяців масовані відповіді на російські атаки по енергетичному сектору країни-агресорки, який заробляє гроші на цю війну.