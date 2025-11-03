Украина ожидает массового производства "Фламинго" до конца года, - Зеленский

Дальнобойные удары по РФ

Напомним, 31 октября Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ в ближайшее время готовят новые дальнобойные удары по приоритетным целям на территории страны-агрессора.

Кроме того, по словам президента, Украина уже девять раз наносила удары с использованием ракеты "Фламинго" - сейчас это лучшая украинская крылатая ракета.

Он сообщил, что с выпуском этих ракет была проблема, однако заверил, что госзаказ все же будет выполнен. Зеленский отметил, что Украина нашла собственные ресурсы, чтобы проплатить партию "Фламинго", поэтому будет иметь определенное количество ракет, которое держится в тайне.

Отметим, в ночь на 31 октября ВМС Украины нанесли удар модернизированными ракетами "Нептун" по России - под обстрелом были Орловская и Брянская области РФ.

В результате была поражена Орловская ТЭЦ, а также уничтожена подстанция "Новобрянская", которая имеет большое значение для электроснабжения в приграничье России.