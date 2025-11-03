Украина ожидает массового производства "Фламинго" до конца года, - Зеленский

Украина "очень неплохо" идет в производстве собственного дальнобойного оружия, которое уже сегодня применяется против России. До конца 2025 года ожидается массовое производство крылатых ракет "Фламинго".
Как сообщает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы применяем новые ракеты, такие как "Фламинго". Я вам не скажу количество. Ожидаем массового производства до конца года. Есть наши "Нептуны". Мы применили "Нептун" разные. Который уже есть у нас в массовом производстве. Есть обычный, есть длинный. И он также себя хорошо показывает", - сказал украинский лидер.
Зеленский отметил, что все в Украине и РФ видят по итогам последних двух месяцев массированные ответы на российские атаки по энергетическому сектору страны-агрессора, который зарабатывает деньги на эту войну.
Напомним, 31 октября Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ в ближайшее время готовят новые дальнобойные удары по приоритетным целям на территории страны-агрессора.
Кроме того, по словам президента, Украина уже девять раз наносила удары с использованием ракеты "Фламинго" - сейчас это лучшая украинская крылатая ракета.
Он сообщил, что с выпуском этих ракет была проблема, однако заверил, что госзаказ все же будет выполнен. Зеленский отметил, что Украина нашла собственные ресурсы, чтобы проплатить партию "Фламинго", поэтому будет иметь определенное количество ракет, которое держится в тайне.
Отметим, в ночь на 31 октября ВМС Украины нанесли удар модернизированными ракетами "Нептун" по России - под обстрелом были Орловская и Брянская области РФ.
В результате была поражена Орловская ТЭЦ, а также уничтожена подстанция "Новобрянская", которая имеет большое значение для электроснабжения в приграничье России.