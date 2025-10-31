ua en ru
Головна » Новини » Політика

Вже найближчим часом. Сили оборони готують нові далекобійні удари по РФ, - Зеленський

П'ятниця 31 жовтня 2025 14:46
Вже найближчим часом. Сили оборони готують нові далекобійні удари по РФ, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили України найближчим часом готують нові далекобійні удари по пріоритетним цілям на території Російської Федерації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Разом із главами Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України визначили пріоритетні цілі для наших далекобійних санкцій на найближчий час. Обов’язково все реалізуємо", - зазначив Зеленський.

Далекобійні удари України

Нагадаємо, Україна активно використовує далекобійні безпілотники та ракети для атак на стратегічно важливі об'єкти росіян.

Так, у ніч на 31 жовтня на території Росії пролунали вибухи. Безпілотники вразили енергетичні об’єкти відразу в трьох регіонах. Зокрема, в Орлі після удару по ТЕЦ частина міста залишилася без електропостачання.

На підстанції "Владимирская" спалахнула пожежа після атаки дрона. Підстанція 750 кВ є однією з ключових високовольтних станцій енергокільця навколо Москви та передає потужності від атомних і теплових електростанцій у напрямку столиці РФ.

Окрім того, сьогодні вночі сісцеві мешканці повідомляли про вибухи в районі нафтопереробного заводу ПАТ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Також в Ярославлі під час атаки закривали місцевий аеропорт.

За даними Генштабу ЗСУ, в ніч на 23 жовтня Сили оборони України вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу, який є одним із найбільших НПЗ у центральній частині РФ.

Також 21 жовтня українські захисники вдарили ракетами Storm Shadow по Брянському хімічному заводу.

