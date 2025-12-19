UA

Україна обговорила з Францією та Британією присутність міжнародного контингенту

Фото: зустріч делегацій України, Британії та Франції (Telegram Павла Паліси)
Автор: Марина Балабан

Україна провела консультації з Франціює та Великою Британією на рівні начальників штабів щодо впровадження гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Павла Палісу в Telegram.

"Провели дуже предметну й важливу зустріч з військовими делегаціями Франції та Великої Британії на чолі з начальниками штабів – генералом Фаб'єном Мандоном та сером Річардом Найтоном", - повідомив він. 

За словами Паліси, сторони говорили про впровадження гарантій безпеки для України, зокрема можливу присутність міжнародного контингенту, та про те, як це має виглядати на практиці – з урахуванням досвіду війни України. 

"Для нас принципово, щоб домовленості, досягнуті президентом під час візитів до Парижа й Лондона, якомога швидше переходили у конкретні рішення та дії. Саме над цим зараз і працюємо", - зазначив заступник керівника Офісу президента. 

Він наголосив: Україна демонструє, що готова до мирного врегулювання, але лише через реальну підготовку до його виконання.

"Мир потребує гарантій, механізмів і відповідальності сторін. Ми працюємо саме над цим", - сказав він. 

Паліса зазначив, що Франція та Велика Британія – не просто партнери, а держави, які з перших днів війни послідовно беруть на себе відповідальність і добре розуміють, що безпека України – це безпека всієї Європи.

"Ми крок за кроком вибудовуємо систему, яка має забезпечити готовність України не лише захищатися, а й реалізовувати справедливий і стійкий мир, коли для цього з'являться реальні умови", - підсумував він. 

Плани "коаліції охочих"

Як повідомлялось, країни так званої "коаліції охочих" мають намір сприяти переформатуванню підрозділів ЗСУ з урахуванням стандартів НАТО після укладення мирної угоди в Україні.

Крім того, Велика Британія активізувала підготовчі заходи на випадок можливого розгортання миротворчого контингенту в Україні, розглядаючи його як інструмент підтримання режиму припинення вогню та запобігання подальшій ескалації.

Про те, що "коаліція охочих" підготувала плани щодо посилення обороноздатності України та, за потреби - розгортання військ на українській території, заявляв і прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

ФранціяВійна в Україні