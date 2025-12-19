Україна обговорила з Францією та Британією присутність міжнародного контингенту

"Провели дуже предметну й важливу зустріч з військовими делегаціями Франції та Великої Британії на чолі з начальниками штабів – генералом Фаб'єном Мандоном та сером Річардом Найтоном", - повідомив він.

За словами Паліси, сторони говорили про впровадження гарантій безпеки для України, зокрема можливу присутність міжнародного контингенту, та про те, як це має виглядати на практиці – з урахуванням досвіду війни України.

"Для нас принципово, щоб домовленості, досягнуті президентом під час візитів до Парижа й Лондона, якомога швидше переходили у конкретні рішення та дії. Саме над цим зараз і працюємо", - зазначив заступник керівника Офісу президента.

Він наголосив: Україна демонструє, що готова до мирного врегулювання, але лише через реальну підготовку до його виконання.

"Мир потребує гарантій, механізмів і відповідальності сторін. Ми працюємо саме над цим", - сказав він.

Паліса зазначив, що Франція та Велика Британія – не просто партнери, а держави, які з перших днів війни послідовно беруть на себе відповідальність і добре розуміють, що безпека України – це безпека всієї Європи.

"Ми крок за кроком вибудовуємо систему, яка має забезпечити готовність України не лише захищатися, а й реалізовувати справедливий і стійкий мир, коли для цього з'являться реальні умови", - підсумував він.