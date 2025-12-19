У ЄС розглядають сценарії трансформації української армії відповідно до стандартів НАТО

Країни Заходу обговорюють участь у трансформації української армії після можливого завершення війни, роблячи акцент на приведенні підрозділів у відповідність до стандартів НАТО і довгострокових гарантіях безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Плани коаліції щодо реформування ЗСУ

Країни так званої "коаліції охочих" мають намір сприяти переформатуванню підрозділів ЗСУ з урахуванням стандартів НАТО після укладення мирної угоди в Україні.

Про це заявив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард, виступаючи в Палаті громад парламенту.

За його словами, робота в цьому напрямку ведеться спільно з французькою стороною і спрямована на те, щоб після припинення бойових дій українські військові отримали можливість відвести частину сил від лінії фронту і провести структурні зміни.

"Ми працюємо разом із нашими французькими колегами з "коаліції охочих", щоб гарантувати, що, коли мир настане, а він, я сподіваюся, настане скоро, у нас буде можливість підтримати українських друзів, дозволивши їм відвести свої підрозділи від лінії фронту і переформатувати їх під стандарти НАТО", - зазначив він.

Питання про присутність західних військ

При цьому представник британського оборонного відомства не став уточнювати, чи буде реалізація цих планів передбачати розміщення на українській території підрозділів країн Заходу або заміну ними частин ЗСУ.