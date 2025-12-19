RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина обсудила с Францией и Британией присутствие международного контингента

Фото: встреча делегаций Украины, Британии и Франции (Telegram Павла Палисы)
Автор: Марина Балабан

Украина провела консультации с Францией и Великобританией на уровне начальников штабов по внедрению гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палису в Telegram.

"Провели очень предметную и важную встречу с военными делегациями Франции и Великобритании во главе с начальниками штабов - генералом Фабьеном Мандоном и сэром Ричардом Найтоном", - сообщил он.

По словам Палисы, стороны говорили о внедрении гарантий безопасности для Украины, в частности возможное присутствие международного контингента, и о том, как это должно выглядеть на практике - с учетом опыта войны Украины.

"Для нас принципиально, чтобы договоренности, достигнутые президентом во время визитов в Париж и Лондон, как можно скорее переходили в конкретные решения и действия. Именно над этим сейчас и работаем", - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Он подчеркнул: Украина демонстрирует, что готова к мирному урегулированию, но только через реальную подготовку к его выполнению.

"Мир требует гарантий, механизмов и ответственности сторон. Мы работаем именно над этим", - сказал он.

Палиса отметил, что Франция и Великобритания - не просто партнеры, а государства, которые с первых дней войны последовательно берут на себя ответственность и хорошо понимают, что безопасность Украины - это безопасность всей Европы.

"Мы шаг за шагом выстраиваем систему, которая должна обеспечить готовность Украины не только защищаться, но и реализовывать справедливый и устойчивый мир, когда для этого появятся реальные условия", - подытожил он.

 

Планы "коалиции желающих"

Как сообщалось, страны так называемой "коалиции желающих" намерены способствовать переформатированию подразделений ВСУ с учетом стандартов НАТО после заключения мирного соглашения в Украине.

Кроме того, Великобритания активизировала подготовительные мероприятия на случай возможного развертывания миротворческого контингента в Украине, рассматривая его как инструмент поддержания режима прекращения огня и предотвращения дальнейшей эскалации.

О том, что "коалиция желающих" подготовила планы по усилению обороноспособности Украины и, при необходимости - развертывания войск на украинской территории, заявлял и премьер-министр Британии Кир Стармер.

