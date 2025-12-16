Україна ні де-юре, ні де-факто не визнає Донбас російським, - Зеленський

Глава держави поінформував, що США пропонують створити "вільну економічну зону".

"Ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслю - вільна економічна зона - це не значить, що під керівництвом РФ. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською. Водночас він додав, що питання територій обговорюється.

"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, ту частину, яка тимчасово окупована. Але, тим не менш, ми проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових, в цьому питанні у нас поки що консенсусу немає", - резюмував глава держави.