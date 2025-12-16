Зеленський заявив, що питання референдуму щодо територій наразі не стоїть

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі питання про проведення референдуму щодо територій не стоїть. Водночас країна готова до виборів, якщо буде припинення вогню.

"Ми поки що не говоримо про референдум. Ми поки що (пробуємо зробити все, що не ускладнити тими чи іншими рішеннями і без того складне життя українців через війну - ред.)", - сказав президент.

Він додав, що якщо буде вирішено, що Україні потрібні вибори, про що вже була мова в суспільстві, бо тему ініціювали США - тоді вибори будуть. Однак головна умова - це припинення вогню.

"Я сьогодні ще раз підкреслив нашим партнерам, я готовий до виборів, і щоб народ був готовий - потрібна співпраця законодавців, але перш за все це можливість їх провести. (Буде припинення вогню - ред.) - ми готові до виборів", - заявив Зеленський журналістам.