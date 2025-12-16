Украина ни де-юре, ни де-факто не признает Донбасс российским, - Зеленский

Глава государства проинформировал, что США предлагают создать "свободную экономическую зону".

"Мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркну - свободная экономическая зона - это не значит, что под руководством РФ. Это важные для меня черты любого формата Донбасса", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской. В то же время он добавил, что вопрос территорий обсуждается.

"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем, ту часть, которая временно оккупирована. Но, тем не менее, мы проговорим вопрос по территории. Вы знаете, что он один из ключевых, в этом вопросе у нас пока что консенсуса нет", - резюмировал глава государства.