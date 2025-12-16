Україна ні де-юре, ні де-факто не визнає Донбас російським, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче віддавати Донбас і тим паче - не буде його визнавати російським.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Зеленський відповідаючи на питання ЗМІ.
Глава держави поінформував, що США пропонують створити "вільну економічну зону".
"Ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслю - вільна економічна зона - це не значить, що під керівництвом РФ. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською. Водночас він додав, що питання територій обговорюється.
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, ту частину, яка тимчасово окупована. Але, тим не менш, ми проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових, в цьому питанні у нас поки що консенсусу немає", - резюмував глава держави.
Мирний план США, Донбас і референдум
Нагадаємо, в листопаді США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів і явно був вигідний Росії, тому Україна, США і Європа постійно працюють над його доопрацюванням.
Так, 14-15 грудня в Берліні відбулися чергові переговори між президентом України Володимиром Зеленським, командою Трампа і європейськими лідерами.
На зустрічі в перший день переговори вели Україна і США. За даними WSJ, посланці Трампа не продемонстрували готовності до компромісів і наполягали на якнайшвидшому укладенні угоди, розраховуючи досягти її до кінця року.
Згідно з публікацією AFP, ключовою точкою розбіжностей стало територіальне питання. США знову наполягали на виведенні ЗСУ з Донбасу - тобто, фактичних вимогах РФ - але Зеленський відкинув такий підхід. Він зазначив, що припинення вогню можливе без територіальних поступок.
До слова, днями президент України заявив, що питання територіальних рішень повинен визначати народ України. Механізм - через вибори або референдум.
У сьогоднішніх нічних коментарях Зеленський сказав, що питання про референдум поки не стоїть, але в той же час Україна готова до виборів, як тільки буде припинення вогню.