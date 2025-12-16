Украина ни де-юре, ни де-факто не признает Донбасс российским, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет отдавать Донбасс и тем более - не будет его признавать российским.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский отвечая на вопросы СМИ.
Глава государства проинформировал, что США предлагают создать "свободную экономическую зону".
"Мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркну - свободная экономическая зона - это не значит, что под руководством РФ. Это важные для меня черты любого формата Донбасса", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской. В то же время он добавил, что вопрос территорий обсуждается.
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем, ту часть, которая временно оккупирована. Но, тем не менее, мы проговорим вопрос по территории. Вы знаете, что он один из ключевых, в этом вопросе у нас пока что консенсуса нет", - резюмировал глава государства.
Мирный план США, Донбасс и референдум и референдум
Напомним, в ноябре США представили новый мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов и явно был выгоден России, поэтому Украина, США и Европа постоянно работают над его доработкой.
Так, 14-15 декабря в Берлине состоялись очередные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, командой Трампа и европейскими лидерами.
На встрече в первый день переговоры вели Украина и США. По данным WSJ, посланцы Трампа не продемонстрировали готовности к компромиссам и настаивали на скорейшем заключении соглашения, рассчитывая достичь его до конца года.
Согласно публикации AFP, ключевой точкой разногласий стал территориальный вопрос. США снова настаивали на выводе ВСУ с Донбасса - то есть, фактических требованиях РФ - но Зеленский отверг такой подход. Он отметил, что прекращение огня возможно без территориальных уступок.
К слову, на днях президент Украины заявил, что вопрос территориальных решений должен определять народ Украины. Механизм - через выборы или референдум.
В сегодняшних ночных комментариях Зеленский сказал, что вопрос о референдуме пока не стоит, но в то же время Украина готова к выборам, как только будет прекращение огня.