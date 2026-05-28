Україна нейтралізувала головну перевагу Росії. ISW пояснили суть дилеми Путіна

Україна зламала російську стратегію чисельної переваги: дрони та удари середньої дальності знищують живу силу і техніку швидше, ніж Москва встигає їх поповнювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Чисельна перевага більше не працює

З початку повномасштабного вторгнення Кремль будував стратегію на одному - задавити Україну масою військових. Ця ставка більше не грає.

Українські сили здобули тактичну перевагу в застосуванні дронів по всій лінії фронту. У поєднанні з ударами середньої дальності це дозволяє знищувати російських окупантів у техніці та живій силі значно швидше, ніж Москва встигає їх поповнювати.

Самі ж кремлівські військові блогери визнають: ефективна розвідка українських БПЛА на передовій звела нанівець тактику проникнення, на яку РФ покладалася попередні місяці.

Дороги до фронту перекриті

Навесні 2026 року Україна різко посилила удари середньої дальності і досягла відчутних результатів. Порушено рух ключовими трасами між материковою Росією та окупованим Кримом, зокрема магістраллю М-14. Під постійним вогневим контролем перебувають маршрути між окупованим півднем та Донецьком.

Міністр оборони Михайло Федоров офіційно назвав це "логістичною блокадою". Київ нарощує фінансування найефективніших дронових підрозділів і відкриває тендери на нові закупівлі. В результаті, як вважають аналітики, навіть якщо Росія оголосить мобілізацію, нові резервісти з великою ймовірністю просто не зможуть безпечно дістатися до передової.

Добровольців бракує

Фінансові стимули для вербування дають дедалі менший ефект. Путін підписав указ про списання боргів до 10 млн рублів тим, хто підпише контракт із Міноборони після 1 травня строком мінімум на рік. Але охочих воювати менше.

ISW пише, що Москва вже шукає людей серед нових груп, зокрема - жінок і студентів залучають до підрозділів дронів та ППО для захисту тилу.

Чому Путін не оголошує мобілізацію

Примусовий призов несе для Кремля серйозні політичні ризики. Ще в середині 2025-го суспільство мирилося з війною, бо російська армія місцями просувалася вперед.

Зараз картина інша, вважають в ISW: значних перемог немає, економіка під ударом, втрати величезні. За таких умов мобілізація здатна викликати потужне невдоволення і стати загрозою для самого режиму.