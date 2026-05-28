Война в Украине

Украина нейтрализовала главное преимущество России. ISW объяснили суть дилеммы Путина

05:35 28.05.2026 Чт
3 мин
Почему российские резервисты теперь не могут доехать до фронта?
aimg Екатерина Коваль
Украина нейтрализовала главное преимущество России. ISW объяснили суть дилеммы Путина Фото: россиян, желающих ехать на войну в Украину, становится все меньше (Getty Images)
Украина сломала российскую стратегию численного превосходства: дроны и удары средней дальности уничтожают живую силу и технику быстрее, чем Москва успевает их пополнять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Численное превосходство больше не работает

С начала полномасштабного вторжения Кремль строил стратегию на одном - задавить Украину массой военных. Эта ставка больше не играет.

Украинские силы получили тактическое преимущество в применении дронов по всей линии фронта. В сочетании с ударами средней дальности это позволяет уничтожать российских оккупантов в технике и живой силе значительно быстрее, чем Москва успевает их пополнять.

Сами же кремлевские военные блогеры признают: эффективная разведка украинских БПЛА на передовой свела на нет тактику проникновения, на которую РФ полагалась предыдущие месяцы.

Дороги к фронту перекрыты

Весной 2026 года Украина резко усилила удары средней дальности и достигла ощутимых результатов. Нарушено движение по ключевым трассам между материковой Россией и оккупированным Крымом, в частности по магистрали М-14. Под постоянным огневым контролем находятся маршруты между оккупированным югом и Донецком.

Министр обороны Михаил Федоров официально назвал это "логистической блокадой". Киев наращивает финансирование самых эффективных дроновых подразделений и открывает тендеры на новые закупки. В результате, как считают аналитики, даже если Россия объявит мобилизацию, новые резервисты с большой вероятностью просто не смогут безопасно добраться до передовой.

Добровольцев не хватает

Финансовые стимулы для вербовки дают все меньший эффект. Путин подписал указ о списании долгов до 10 млн рублей тем, кто подпишет контракт с Минобороны после 1 мая сроком минимум на год. Но желающих воевать меньше.

ISW пишет, что Москва уже ищет людей среди новых групп, в частности - женщин и студентов привлекают в подразделения дронов и ПВО для защиты тыла.

Почему Путин не объявляет мобилизацию

Принудительный призыв несет для Кремля серьезные политические риски. Еще в середине 2025-го общество мирилось с войной, потому что российская армия местами продвигалась вперед.

Сейчас картина другая, считают в ISW: значительных побед нет, экономика под ударом, потери огромные. В таких условиях мобилизация способна вызвать мощное недовольство и стать угрозой для самого режима.

В России резко возросла выдача "мобилизационных предписаний", признак того, что добровольная вербовка уже не справляется.

В Офисе президента Украины не исключают, что Путин может объявить мобилизацию после выборов в Госдуму. Однако украинская разведка предупреждает: новая волна мобилизации только "добьет" экономику агрессора.

