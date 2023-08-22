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Україна націоналізувала активи Міністерства оборони Білорусі: подробиці

Україна, Вівторок 22 серпня 2023 15:32
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Україна націоналізувала активи Міністерства оборони Білорусі: подробиці Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Активи Міністерства оборони Білорусі в Україні вдалося націоналізувати. Мова йде про складові системи електричного авіаційного пуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд України.

"У понеділок, 21 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції України до Міністерства оборони Республіки Білорусь та застосувала санкцію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави майно, яке належить Міністерству оборони Республіки Білорусь. Мова йде про складові системи електричного авіаційного пуску.

Що цьому передувало

Минулого тижня директор департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих заявила, що Україна планує націоналізувати майно Міністерства оборони Білорусі та російської вантажної компанії "Волга-Дніпро".

За її словами, загалом Україна може націоналізувати 6 авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124-100 "Руслан" у російської компанії.

Також планувалось націоналізувати 1 авіаційний двигун і повітряний стартер, які належать Міноборони Білорусі.

Конфіскація активів в Україні

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Також нещодавно Вищий антикорупційний суд конфіскував частину активів у Ворони Дмитра Михайловича. Він є "сенатором" РФ від окупованої частини Запорізької області.

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