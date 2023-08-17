Україна подала позов про націоналізацію майна Міноборони Білорусі
Україна планує націоналізувати майно Міністерства оборони Білорусі та російської вантажної компанії "Волга-Дніпро". Позови вже було подано до Вищого антикорупційного суду.
Про це заявила директор департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих, повідомляє РБК-Україна.
Що саме хоче націоналізувати Україна
За її словами, Міністерство юстиції України подало два нові позови до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції у вигляді стягнення активів. Мова йде про:
- Групу компаній "Волга-Дніпро" (РФ);
- Міністерства оборони Республіки Білорусь.
Загалом Україна може націоналізувати 6 авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124-100 "Руслан" у російської компанії. Також планується націоналізувати 1 авіаційний двигун і повітряний стартер, які належать Міноборони Білорусі.
Деталі позову до компанії "Волга-Дніпро"
Богатих пояснила, що це одна з найбільших логістичних компаній РФ у сфері транспортних авіаперевезень, має підприємства і активи в багатьох країнах світу. Саме тому позов проти цієї компанії надважливий ще й з точки зору міжнародної конфіскації.
"Бо в Канаді аналогічна процедура розпочата щодо літака "Руслан", який належить цій же компанії і наразі арештований Канадою та має бути конфіскований на користь України. Ще декілька літаків цієї компанії "заморожені" Німеччиною. Це - сотні мільйонів доларів", - написала директор департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України.
На початку червня прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявляв, що уряд Канади передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії.
Конфіскація активів в Україні
Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо.
Також нещодавно Вищий антикорупційний суд конфіскував частину активів у Ворони Дмитра Михайловича. Він є "сенатором" РФ від окупованої частини Запорізької області.
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