В Україні конфіскували частину майна у "сенатора" РФ від Запорізької області

Вищий антикорупційний суд конфіскував частину активів у Ворони Дмитра Михайловича. Він є "сенатором" РФ від окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України .

"Вищий антикорупційний суд 31 липня 2023 року ухвалив рішення про часткове задоволення позову Міністерства юстиції України до Ворони Дмитра Миколайовича", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось в межах закону України "Про санкції". ВАКС стягнув у дохід держави активи, які належать Вороні Д.М., а саме:

чотири квартири;

десять земельних ділянок;

садовий будинок;

домоволодіння;

три автомобілі;

грошові кошти.

Не всі активи вдалось конфіскувати

Судом відмовлено у задоволенні позовних вимог у частині стягнення грошових коштів, наявних на банківському рахунку дружини Ворони Т.С.

У Мін'юсті повідомили, що в цій частині відомство готує апеляційну скаргу.

Що відомо про Дмитра Ворону

Ворона за власної ініціативи допомагав росіянам формувати окупаційні "адміністрації" в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького.

Наприкінці 2022 року він навіть отримав "підвищення" від окупаційної влади - посаду так званого "сенатора" захопленої частини Запорізької області. В СБУ розповідали, що на цій "посаді" він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У травні Служба безпеки України повідомила йому про підозру за фактом пособництва державі-агресору. Йому загрожує до 12 років тюрми.