Два будинки та три квартири: ВАКС конфіскував майно херсонського колаборанта Сальдо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін'юсту .

Цим рішенням в дохід держави стягнуто активи, що знаходяться у прямому володінні Сальдо, а також якими він володіє опосередковано, через колишню дружину Любов Сальдо.

За даними прес-служби, 9 травня рішенням ВАКС у частково задоволено позов про застосування до Володимира Сальдо санкцій.

Екс-мер Херсона Володимир Сальдо - гауляйтер Херсонської області, призначений на цю посаду російськими окупантами. Проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України)

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