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Два будинки та три квартири: ВАКС конфіскував майно херсонського колаборанта Сальдо

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Україна, Вівторок 09 травня 2023 11:45
Два будинки та три квартири: ВАКС конфіскував майно херсонського колаборанта Сальдо Фото: гауляйтер Сальдо (facebook.com/SaldoVladimir))
Автор: Олександр Білоус

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін'юсту.

За даними прес-служби, 9 травня рішенням ВАКС у частково задоволено позов про застосування до Володимира Сальдо санкцій.

Цим рішенням в дохід держави стягнуто активи, що знаходяться у прямому володінні Сальдо, а також якими він володіє опосередковано, через колишню дружину Любов Сальдо.

Суд конфіскував такі активи:

  • 5 земельних ділянок в Херсоні;
  • 4 нежитлові приміщення в Херсоні й Криму;
  • 2 будинки в Херсоні;
  • 3 квартири в Криму, Одесі та Херсоні;
  • автівку Volvo 2020 року випуску;
  • 99,86% акцій ПрАТ "КАШТАН", зареєстроване в Коростишівському районі на Житомирщині. Компанія спеціалізується на видобуванні декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
  • 30% акцій ПрАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВІС" - транспортної компанії, зареєстрованої у Херсоні.

Екс-мер Херсона Володимир Сальдо - гауляйтер Херсонської області, призначений на цю посаду російськими окупантами. Проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України)

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Херсон Міністерство юстиції України
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