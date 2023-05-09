Два будинки та три квартири: ВАКС конфіскував майно херсонського колаборанта Сальдо
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін'юсту.
За даними прес-служби, 9 травня рішенням ВАКС у частково задоволено позов про застосування до Володимира Сальдо санкцій.
Цим рішенням в дохід держави стягнуто активи, що знаходяться у прямому володінні Сальдо, а також якими він володіє опосередковано, через колишню дружину Любов Сальдо.
Суд конфіскував такі активи:
- 5 земельних ділянок в Херсоні;
- 4 нежитлові приміщення в Херсоні й Криму;
- 2 будинки в Херсоні;
- 3 квартири в Криму, Одесі та Херсоні;
- автівку Volvo 2020 року випуску;
- 99,86% акцій ПрАТ "КАШТАН", зареєстроване в Коростишівському районі на Житомирщині. Компанія спеціалізується на видобуванні декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
- 30% акцій ПрАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВІС" - транспортної компанії, зареєстрованої у Херсоні.
Екс-мер Херсона Володимир Сальдо - гауляйтер Херсонської області, призначений на цю посаду російськими окупантами. Проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України)
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