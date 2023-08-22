Украина национализировала активы Министерства обороны Беларуси: подробности
Активы Министерства обороны Беларуси в Украине удалось национализировать. Речь идет о составляющих системы электрического авиационного пуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.
"В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Республики Беларусь. Речь идет о составляющих системы электрического авиационного пуска.
Что этому предшествовало
На прошлой неделе директор департамента санкционной политики Министерства юстиции УкраиныИнна Богатых заявила, что Украина планирует национализировать имущество Министерства обороны Беларуси и российской грузовой компании "Волга-Днепр".
По ее словам, в целом Украина может национализировать 6 авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан" у российской компании.
Также планировалось национализировать 1 авиационный двигатель и воздушный стартер, которые принадлежат Минобороны Беларуси.
Конфискация активов в Украине
Ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и конфисковал активы херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.
Также недавно Высший антикоррупционный суд конфисковал часть активов у Вороны Дмитрия Михайловича. Он является "сенатором" РФ от оккупированной части Запорожской области.
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