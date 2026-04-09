Україна в НАТО: Рютте розповів, чи буде рішення найближчим часом

20:10 09.04.2026 Чт
2 хв
Чи є шанси на швидке рішення?
aimg Сергій Козачук
Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)

Питання членства України в НАТО навряд чи буде вирішене в короткостроковій перспективі через відсутність політичної згоди серед союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Позиція генсека

Генсек НАТО наголосив, що наразі питання вступу України не перебуває на стадії активного політичного обговорення.

За його словами, серед країн-членів існують різні погляди на швидкість цього процесу.

"Я не думаю, що питання членства України в НАТО може бути вирішене в короткостроковій перспективі. Я не думаю, що це станеться політично найближчим часом - це моя справедлива оцінка", - зазначив Рютте.

Зокрема він зазначив, що серед країн, які стримують швидкий поступ України до Альянсу, називають Німеччину, Словаччину, Угорщину та Сполучені Штати.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, нещодавно посол України в НАТО Альона Гетьманчук зазначила, що наразі проти вступу України до Альянсу виступає найменша кількість країн-членів за всю історію.

Водночас у Естонії наголосили, що Європа сама потребує гарантій безпеки від України, оскільки українська армія є найсильнішою в регіоні, а зараз триває "історичний момент" для інтеграції.

Крім того, генсек НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що Росія не має права вето на вступ України до Альянсу, попри будь-які спроби Кремля тиснути на процес через мирні угоди.

