Україна в НАТО: Рютте розповів, чи буде рішення найближчим часом

Позиція генсека

Генсек НАТО наголосив, що наразі питання вступу України не перебуває на стадії активного політичного обговорення.

За його словами, серед країн-членів існують різні погляди на швидкість цього процесу.

"Я не думаю, що питання членства України в НАТО може бути вирішене в короткостроковій перспективі. Я не думаю, що це станеться політично найближчим часом - це моя справедлива оцінка", - зазначив Рютте.

Зокрема він зазначив, що серед країн, які стримують швидкий поступ України до Альянсу, називають Німеччину, Словаччину, Угорщину та Сполучені Штати.