ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Росії немає права вето на вступ України до НАТО, - Рютте

Четвер 27 листопада 2025 02:18
UA EN RU
У Росії немає права вето на вступ України до НАТО, - Рютте Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Росія не має права вето на вступ України до НАТО, що передбачає так звана мирна угода США, надана Києву.

Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте, передає РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, таким чином генсек НАТО відхилив пропозицію Москви і Вашингтона щодо мирної угоди, яка заблокує вступ України до Альянсу.

"У Росії немає ні права голосу, ні права вето в питанні про членство в НАТО", - заявив Рютте в інтерв'ю El País і німецькому виданню RND.

Він також підкреслив, що Вашингтонський договір, який поклав початок Альянсу, "дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися до альянсу".

Politico зазначає, що коментарі Рютте послідували за пропозицією США покласти край повномасштабній війні з Росією, яка стала відомою минулого тижня. У ній містилося положення про те, що НАТО погоджується "не приймати Україну в жоден момент у майбутньому".

Генсек Альянсу попередив, що Москва не перестане ставити під загрозу безпеку Європи, навіть якщо погодиться на мирну угоду.

"Росія ще довго буде довгостроковою загрозою", - сказав він.

Нагадаємо, днем раніше Марк Рютте припустив, що до кінця року війна в Україні завершитися. Однак, Росія залишатиметься величезною загрозою для Європи.

Мирний план США

Щодо мирного плану Вашингтона, як відомо, спочатку він складався з 28 пунктів, які передбачали, зокрема, вето на вступ України до НАТО, скорочення чисельності української армії і територіальні поступки.

Мирний план був складений американцями і росіянами, а його умови обурили не тільки Україну, а й партнерів у Європі, які також готуються до можливої агресії РФ.

У результаті в Женеві днями відбулися переговори між представниками США, Європи та України. Дійшли висновку скоротити план із 28 до 19 пунктів, які виключили, зокрема, здачу територій РФ і скорочення чисельності української армії.

У Кремлі запевняють, що не приймуть інших умов, ніж ті, що були озвучені американському президенту Дональду Трампу російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, 15 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Марк Рютте Війна в Україні мирний план США
Новини
Посланник Трампа. Хто такий Деніел Дрісколл і яка його роль у переговорах по Україні
Посланник Трампа. Хто такий Деніел Дрісколл і яка його роль у переговорах по Україні
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України