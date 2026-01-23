Противників вступу України до НАТО зараз найменше, - посол

Наразі проти вступу України до НАТО виступає найменша кількість країн-членів Альянсу за всю історію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

За її словами, на сьогодні немає консенсусу серед країн-членів НАТО щодо запрошення і членства України в Альянсі.

"Хоча ми також бачимо, що якщо проаналізувати історію відносин України з НАТО, то на сьогодні найменша кількість країн-членів НАТО виступає проти того, щоб Україна в майбутньому стала членом НАТО", - зазначила Гетьманчук.

Вона підкреслила, що в Альянсі завжди було певне коло країн, які проти вступу України.

"Це коло поступово звужувалося. І зміна позиції деяких країн реально стала віховою. Це такі країни, як Франція, як Німеччина", - додала посол.