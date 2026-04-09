Украина в НАТО: Рютте рассказал, будет ли решение в ближайшее время

Позиция генсека

Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас вопрос вступления Украины не находится на стадии активного политического обсуждения.

По его словам, среди стран-членов существуют разные взгляды на скорость этого процесса.

"Я не думаю, что вопрос членства Украины в НАТО может быть решен в краткосрочной перспективе. Я не думаю, что это произойдет политически в ближайшее время - это моя справедливая оценка", - отметил Рютте.

В частности он отметил, что среди стран, которые сдерживают быстрое продвижение Украины в Альянс, называют Германию, Словакию, Венгрию и Соединенные Штаты.