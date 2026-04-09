Украина в НАТО: Рютте рассказал, будет ли решение в ближайшее время

Вопрос членства Украины в НАТО вряд ли будет решен в краткосрочной перспективе из-за отсутствия политического согласия среди союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас вопрос вступления Украины не находится на стадии активного политического обсуждения.
По его словам, среди стран-членов существуют разные взгляды на скорость этого процесса.
"Я не думаю, что вопрос членства Украины в НАТО может быть решен в краткосрочной перспективе. Я не думаю, что это произойдет политически в ближайшее время - это моя справедливая оценка", - отметил Рютте.
В частности он отметил, что среди стран, которые сдерживают быстрое продвижение Украины в Альянс, называют Германию, Словакию, Венгрию и Соединенные Штаты.
Напомним, недавно посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук отметила, что сейчас против вступления Украины в Альянс выступает наименьшее количество стран-членов за всю историю.
В то же время в Эстонии отметили, что Европа сама нуждается в гарантиях безопасности от Украины, поскольку украинская армия является сильнейшей в регионе, а сейчас идет "исторический момент" для интеграции.
Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в Альянс, несмотря на любые попытки Кремля давить на процесс через мирные соглашения.