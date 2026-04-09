Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украина в НАТО: Рютте рассказал, будет ли решение в ближайшее время

20:10 09.04.2026 Чт
2 мин
Есть ли шансы на быстрое решение?
aimg Сергей Козачук
Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)

Вопрос членства Украины в НАТО вряд ли будет решен в краткосрочной перспективе из-за отсутствия политического согласия среди союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Читайте также: "ЕС нуждается в гарантиях безопасности от Украины": в Эстонии сделали громкое заявление о НАТО

Позиция генсека

Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас вопрос вступления Украины не находится на стадии активного политического обсуждения.

По его словам, среди стран-членов существуют разные взгляды на скорость этого процесса.

"Я не думаю, что вопрос членства Украины в НАТО может быть решен в краткосрочной перспективе. Я не думаю, что это произойдет политически в ближайшее время - это моя справедливая оценка", - отметил Рютте.

В частности он отметил, что среди стран, которые сдерживают быстрое продвижение Украины в Альянс, называют Германию, Словакию, Венгрию и Соединенные Штаты.

Путь Украины в НАТО

Напомним, недавно посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук отметила, что сейчас против вступления Украины в Альянс выступает наименьшее количество стран-членов за всю историю.

В то же время в Эстонии отметили, что Европа сама нуждается в гарантиях безопасности от Украины, поскольку украинская армия является сильнейшей в регионе, а сейчас идет "исторический момент" для интеграции.

Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в Альянс, несмотря на любые попытки Кремля давить на процесс через мирные соглашения.

Больше по теме:
НАТОУкраинаМарк Рютте