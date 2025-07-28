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Україна нарощує закупівлі вітчизняної зброї: у Міноборони розкрили подробиці

Фото: Україна нарощує закупівлі вітчизняної зброї (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна стрімко нарощує закупівлі вітчизняних зразків озброєння, особливо приріст помітний у сфері безпілотних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

"З січня по липень 2025 року "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) Міноборони України уклала контракти зі взяттям бюджетних зобов'язань з українськими виробниками на 158 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Зазначається, що завдяки цьому частка озброєння та техніки вітчизняного виробництва в загальному обсязі закупівель зросла до 71,4%. Для порівняння, у січні-липні 2024 року цей показник становив 44,1%.

"Системність дає результат. Коли є чіткі правила і зрозуміла логіка взаємодії, виробники масштабуються. Зростання контрактів з українськими підприємствами – результат перебудови закупівельної архітектури", – підкреслив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

За його словами, найкращу динаміку демонструє напрям безпілотних систем. Понад 95% коштів, виділених на закупівлю дронів, спрямовуються саме на українських виробників.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Мета, до якої йде військова індустрія - можливість застосувати проти російських "шахедів" до 1000 перехоплювачів на добу.

За словами Зеленського, ціна питання розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для України становить приблизно шість мільярдів доларів.

Зі свого боку, новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль ще 23 липня заявив, що станом на цей день Україна уклала вже 4 контракти на понад 3 млрд гривень. Йдеться про договори на постачання дронів-перехоплювачів.

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