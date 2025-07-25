"Є затверджений план". Зеленський уточнив амбітну заяву про дрони-перехоплювачі

В України є затверджений план - застосовувати проти ворожих безпілотників 500-1000 дронів-перехоплювачів на добу. Однак це непросто реалізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Я доручив готувати Технологічну ставку, і саме по дронах. Є затверджений план - вийти на кількість 500-1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців", - уточнив Зеленський.

Як зазначив президент, "забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів".

Як розповів Зеленський, на Ставці верховного головнокомандувача, міністр оборони Денис Шмигаль доповів про надходження допомоги від партнерів.

Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.

За його словами, виробництво дронів-перехоплювачів вже розпочалося. Вони мають різну ціну та різні спроможності. Загалом питання виробництва становить 6 млрд доларів.

Сьогодні Зеленський заявив, що поставив завдання для виробників дронів - Україна повинна мати можливість застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.

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