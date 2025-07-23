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Україна вже уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд гривень, - Шмигаль

Середа 23 липня 2025 10:39
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Україна вже уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд гривень, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна станом на сьогодні уклала вже чотири контракти на понад 3 млрд гривень на постачання дронів-перехоплювачів, які здатні протидіяти російським безпілотним літальним апаратам (БпЛА) типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства оборони Дениса Шмигаля.

"Держава розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів. Вчора три виробники отримали контракти. Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд гривень. Будемо надалі масштабувати ці технології". - заявив він.

Як відзначив прем'єр, президент Володимир Зеленський поставив завдання розвивати напрям дронів-перехоплювачів.

За його словами, цього тижня Міноборони:

  • обговорювало з великими державними банками кредитування виробників під держгарантії;
  • говорило з партнерами про залучення фінансування на закупівлю дронів-перехоплювачів. Вже є перші домовленості.

Дрони-перехоплювачі

Як розповідав нещодавно Зеленський, цього року Україна планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів.

Перед цим на тлі масованих обстрілів головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону (ППО). Зокрема, мова йде й про дрони-перехоплювачі.

10 липня президент також попередив, що ворог планує запускати по 1000 дронів-камікадзе на добу.

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