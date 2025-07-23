Україна вже уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд гривень, - Шмигаль

Україна станом на сьогодні уклала вже чотири контракти на понад 3 млрд гривень на постачання дронів-перехоплювачів, які здатні протидіяти російським безпілотним літальним апаратам (БпЛА) типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства оборони Дениса Шмигаля.

"Держава розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів. Вчора три виробники отримали контракти. Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд гривень. Будемо надалі масштабувати ці технології". - заявив він.

Як відзначив прем'єр, президент Володимир Зеленський поставив завдання розвивати напрям дронів-перехоплювачів.

За його словами, цього тижня Міноборони: