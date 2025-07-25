Є плюси і мінуси: Зеленський назвав ціну виробництва дронів-перехоплювачів

Виробництво дронів-перехоплювачів вже розпочалося. Вони мають різну ціну та різні спроможності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна .

Зокрема, главу держави запитали, чи є вже промислове виробництво дронів-перехоплювачів, на що він сказав наступне:

"Виробництво почалося. Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у десяти компаній. Чому кажу "будуть", бо одиночні вони виробили, грошей у них немає на це", - заявив президент.

Водночас він додав, що загалом питання виробництва становить 6 млрд доларів США.

"Ціна виробництва - різна. Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново - 6 млрд доларів", - резюмував він.