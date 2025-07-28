Украина наращивает закупки отечественного оружия: в Минобороны раскрыли подробности

Украина стремительно наращивает закупки отечественных образцов вооружения, особенно прирост заметен в сфере беспилотных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"С января по июль 2025 года "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) Минобороны Украины заключило контракты со взятием бюджетных обязательств с украинскими производителями на 158 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что благодаря этому доля вооружения и техники отечественного производства в общем объеме закупок выросла до 71,4%. Для сравнения, в январе-июле 2024 года этот показатель составлял 44,1%.
"Системность дает результат. Когда есть четкие правила и понятная логика взаимодействия, производители масштабируются. Рост контрактов с украинскими предприятиями - результат перестройки закупочной архитектуры", - подчеркнул директор АОЗ Арсен Жумадилов.
По его словам, наилучшую динамику демонстрирует направление беспилотных систем. Более 95% средств, выделенных на закупку дронов, направляются именно на украинских производителей.
Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Цель, к которой идет военная индустрия - возможность применить против российских "шахедов" до 1000 перехватчиков в сутки.
По словам Зеленского, цена вопроса развертывания производства дронов-перехватчиков для Украины составляет примерно шесть миллиардов долларов.
Со своей стороны, новоназначенный министр обороны Украины Денис Шмыгаль еще 23 июля заявил, что по состоянию на этот день Украина заключила уже 4 контракта на более 3 млрд гривен. Речь идет о договорах на поставку дронов-перехватчиков.
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