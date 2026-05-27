ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна нарощує свою присутність в Африці за допомогою дипмісій: Сибіга розкрив деталі

00:10 27.05.2026 Ср
2 хв
Україна готова допомогти країнам Африки в технологічному переході і не тільки
aimg Юлія Маловічко
Україна нарощує свою присутність в Африці за допомогою дипмісій: Сибіга розкрив деталі Фото: глава МЗС Андрій Сибіга (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У День Африки голова МЗС України Андрій Сиібга розповів про поглиблення взаємин з країнами африканського континенту, наголосивши на їх масштабному потенціалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслжубу МЗС України.

Читайте також: Росія вперше використала "Шахед" в Африці

У вівторок, 26 травня, Сибіга взяв участь у форумі “Україна - Африка: Минуле, сучасне і майбутнє взаємин”, який відбувся з нагоди Дня Африки у приміщенні Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС.

На форумі дипломат розповів про величезний потенціал низки арфиканських країн, який Україна готова допомогти розкрити. За його словами, ХХІ століття - без перебільшення століття Африки, а той, хто продовжує дивитися на континент крізь застарілі стереотипи, приречений програти майбутнє.

"Африка сьогодні - це динаміка. Це понад 4% щорічного економічного зростання. Це колосальні природні ресурси, необхідні для глобального технологічного переходу. Але найголовніше - це людський капітал", - цитує пресслужба Сибігу.

У матеріалі також зазначається, що Україна прагне бути надійним, передбачуваним та вигідним партнером у часи "Африканського Відродження".

Україна наростила дипмісії

Як повідомив очільник МЗС, за останні роки Україна відкрила в африканських країнах 8 посольств, загалом же кількість дипмісій зросла до 18.

Ще планується відкриття посольства України в Замбії та Генерального консульства України в Кейптауні.

Сибіга зазначив, що Україна планує посилити економічні відносини із африканськими країнами. Київ готовий вивести торгівлю на новий рівень.

Ще Україна готова ділитися технологічними рішеннями, яких так потребують африканські країни, а також досвідом ведення війни та захистом від нападів країн-агресорок.

РФ вербує африканців

У пресслужбі також згадали той факт, коли Росія вербує чоловіків з країн Африки та відправляє їх на "спеціальну військову операцію". Дуже часто так звані найманці самі не знають, куди йдуть: спочатку їм обіцяють гарну роботу, а опиняються вони на війні в Україні.

У зв'язку з цим Україна пообіцяла допомогти країнам Африки у боротьбі з дезіфнормацією та вербуванням з боку РФ.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, як Росія розширює мережу вербування іноземців для участі у війні в Україні. Громадян африканських країн є одними з тих, кого активно заохочують до цієї справи.

РФ громадян близько 40 країн Африки агітує воювати проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Африка Андрій Сибіга
Новини
Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
Аналітика
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами