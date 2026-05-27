Украина наращивает свое присутствие в Африке с помощью дипмиссий: Сибига раскрыл детали

00:10 27.05.2026 Ср
Украина готова помочь странам Африки в технологическом переходе и не только
aimg Юлия Маловичко
Украина наращивает свое присутствие в Африке с помощью дипмиссий: Сибига раскрыл детали Фото: глава МИД Андрей Сибига (Getty Images)
В День Африки глава МИД Украины Андрей Сиибга рассказал об углублении взаимоотношений со странами африканского континента, отметив их масштабный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Во вторник, 26 мая, Сибига принял участие в форуме "Украина - Африка: Прошлое, настоящее и будущее взаимоотношений", который состоялся по случаю Дня Африки в помещении Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД.

На форуме дипломат рассказал об огромном потенциале ряда арфиканских стран, который Украина готова помочь раскрыть. По его словам, ХХІ век - без преувеличения век Африки, а тот, кто продолжает смотреть на континент сквозь устаревшие стереотипы, обречен проиграть будущее.

"Африка сегодня - это динамика. Это более 4% ежегодного экономического роста. Это колоссальные природные ресурсы, необходимые для глобального технологического перехода. Но самое главное - это человеческий капитал", - цитирует пресс-служба Сибигу.

В материале также отмечается, что Украина стремится быть надежным, предсказуемым и выгодным партнером во времена "Африканского Возрождения".

Украина нарастила дипмиссии

Как сообщил глава МИД, за последние годы Украина открыла в африканских странах 8 посольств, в целом же количество дипмиссий возросло до 18.

Еще планируется открытие посольства Украины в Замбии и Генерального консульства Украины в Кейптауне.

Сибига отметил, что Украина планирует усилить экономические отношения с африканскими странами. В частности, Киев готов вывести торговлю на новый уровень.

Еще Украина готова делиться технологическими решениями, в которых так нуждаются африканские страны, а также опытом ведения войны и защитой от нападений стран-агрессоров.

РФ вербует африканцев

В пресс-службе также вспомнили тот факт, когда Россия вербует мужчин из стран Африки и отправляет их на "специальную военную операцию". Очень часто так называемые наемники сами не знают, куда идут: сначала им обещают хорошую работу, а оказываются они на войне в Украине.

В связи с этим Украина пообещала помочь странам Африки в борьбе с дезифнормацией и вербовкой со стороны РФ.

Напомним, недавно сообщалось, как Россия расширяет сеть вербовки иностранцев для участия в войне в Украине. Граждан африканских стран являются одними из тех, кого активно поощряют к этому делу.

РФ граждан около 40 стран Африки агитирует воевать против Украины.

Африка Андрей Сибига
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
