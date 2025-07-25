Україна нарешті випередила Росію: як виглядає таблиця коефіцієнтів УЄФА зараз

Прогрес України у таблиці коефіцієнтів

У сезоні 2025/26 Україна представлена у єврокубках чотирма клубами.

Донецький "Шахтар" продовжив свої виступи у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, тоді як чинний чемпіон України "Динамо" розпочав боротьбу у Лізі чемпіонів. "Олександрія" та "Полісся" стартували у Лізі конференцій.

За підсумками перших поєдинків другого раунду, українські команди здобули дві перемоги та зазнали двох поразок:

Завдяки перемогам "біло-синіх" і "гірників", Україна додала до свого активу 0.500 бала і тепер має 18.475 очок.

Таким чином, Україна піднялася на одну сходинку, обійшовши Росію на 0.176 бала та посівши 27-ме місце.

Варто зазначити, що російські клуби виключені з усіх єврокубкових турнірів, починаючи з сезону 2022/23, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Проте, кожного сезону Росія отримує у таблицю коефіцієнтів мінімальну кількість очок від УЄФА - 4.333.

Позиції у рейтингу та розклад матчів-відповідей

Україна наразі відстає від 26-ї у рейтингу Словенії на 0.868 бала. Словенці також мають чотири команди у єврокубках, але здобули лише одну перемогу у чотирьох матчах - чемпіон "Олімпія" здолала андоррський "Інтер Ескальдес" у кваліфікації ЛЧ (4:2).

Лідирує наразі у таблиці Англія, яку цього сезону представляють у єврокубках аж дев'ять клубів.

Топ-30 країн в таблиці коефіцієнтів УЄФА (після перших матчів другого раунду кваліфікації єврокубків):