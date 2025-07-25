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Україна нарешті випередила Росію: як виглядає таблиця коефіцієнтів УЄФА зараз

Україна піднялася у таблиці коефіцієнтів УЄФА (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Україна зробила крок вперед у таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів другого кваліфікаційного раунду єврокубків, що відбулися з 22 по 24 липня. Завдяки успішним виступам "Динамо" і "Шахтаря", наша країна нарешті випередила Росію у рейтингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену таблицю коефіцієнтів на сайті УЄФА.

Прогрес України у таблиці коефіцієнтів

У сезоні 2025/26 Україна представлена у єврокубках чотирма клубами.

Донецький "Шахтар" продовжив свої виступи у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, тоді як чинний чемпіон України "Динамо" розпочав боротьбу у Лізі чемпіонів. "Олександрія" та "Полісся" стартували у Лізі конференцій.

За підсумками перших поєдинків другого раунду, українські команди здобули дві перемоги та зазнали двох поразок:

Завдяки перемогам "біло-синіх" і "гірників", Україна додала до свого активу 0.500 бала і тепер має 18.475 очок.

Таким чином, Україна піднялася на одну сходинку, обійшовши Росію на 0.176 бала та посівши 27-ме місце.

Варто зазначити, що російські клуби виключені з усіх єврокубкових турнірів, починаючи з сезону 2022/23, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Проте, кожного сезону Росія отримує у таблицю коефіцієнтів мінімальну кількість очок від УЄФА - 4.333.

Позиції у рейтингу та розклад матчів-відповідей

Україна наразі відстає від 26-ї у рейтингу Словенії на 0.868 бала. Словенці також мають чотири команди у єврокубках, але здобули лише одну перемогу у чотирьох матчах - чемпіон "Олімпія" здолала андоррський "Інтер Ескальдес" у кваліфікації ЛЧ (4:2).

Лідирує наразі у таблиці Англія, яку цього сезону представляють у єврокубках аж дев'ять клубів.

Топ-30 країн в таблиці коефіцієнтів УЄФА (після перших матчів другого раунду кваліфікації єврокубків):

  1. Англія - 94.839 (9/9)
  2. Італія - 84.374 (7/7)
  3. Іспанія - 78.703 (8/8)
  4. Німеччина - 74.545 (7/7)
  5. Франція - 67.748 (7/7)
  6. Нідерланди - 60.116 (6/6)
  7. Португалія - 53.966 (5/5)
  8. Бельгія - 52.350 (5/5)
  9. Туреччина - 42.200 (5/5)
  10. Чехія - 38.800 (5/5)
  11. Греція - 35.612 (5/5)
  12. Норвегія - 33.587 (5/5)
  13. Польща - 32.375 (4/4)
  14. Данія - 30.481 (4/4)
  15. Австрія - 30.350 (5/5)
  16. Швейцарія - 28.800 (5/5)
  17. Шотландія - 27.550 (5/5)
  18. Швеція - 26.125 (4/4)
  19. Ізраїль - 25.375 (4/4)
  20. Кіпр - 24.537 (4/4)
  21. Хорватія - 21.625 (4/4)
  22. Сербія - 20.875 (4/4)
  23. Словаччина - 20.375 (4/4)
  24. Румунія - 20.375 (4/4)
  25. Угорщина - 20.375 (4/4)
  26. Словенія - 19.343 (4/4)
  27. Україна - 18.475 (4/4) (+1 позиція)
  28. Росія - 18.299 (0/0) (-1)
  29. Азербайджан - 18.125 (4/4)
  30. Болгарія - 16.875 (4/4)

Розклад матчів українських клубів у єврокубках

Матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду єврокубків для українських команд відбудуться з 29 по 31 липня.

  • Вівторок, 29 липня: "Динамо" - "Хамрун Спартанс" (Ліга чемпіонів, матч-відповідь)
  • Четвер, 31 липня: "Шахтар" - "Бешикташ" (Ліга Європи, матч-відповідь)
  • Четвер, 31 липня: "Санта-Колома" - "Полісся" (Ліга конференцій, матч-відповідь)
  • Четвер, 31 липня: "Партизан" - "Олександрія" (Ліга конференцій, матч-відповідь)

Додамо, що переможець пари "Шахтар" - "Бешикташ" у наступному раунді зіграє з невдахою протистояння ЛЧ "Рейнджерс" - "Панатінаїкос" (перший поєдинок шотландці виграли з рахунком 2:0).

Раніш ми писали, що визначилися всі потенційні суперники українських команд у кваліфікації єврокубків.

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