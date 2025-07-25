Украина наконец-то опередила Россию: как выглядит таблица коэффициентов УЕФА сейчас

Украина сделала шаг вперед в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей второго квалификационного раунда еврокубков, состоявшихся с 22 по 24 июля. Благодаря успешным выступлениям "Динамо" и "Шахтера", наша страна наконец-то опередила Россию в рейтинге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную таблицу коэффициентов на сайте УЕФА.
В сезоне 2025/26 Украина представлена в еврокубках четырьмя клубами.
Донецкий "Шахтер" продолжил свои выступления во втором раунде квалификации Лиги Европы, тогда как действующий чемпион Украины "Динамо" начал борьбу в Лиге чемпионов. "Александрия" и "Полесье" стартовали в Лиге конференций.
По итогам первых поединков второго раунда, украинские команды одержали две победы и потерпели два поражения:
Благодаря победам "бело-синих" и "горняков", Украина добавила в свой актив 0.500 балла и теперь имеет 18.475 очков.
Таким образом, Украина поднялась на одну строчку, обойдя Россию на 0.176 балла и заняв 27-е место.
Стоит отметить, что российские клубы исключены из всех еврокубковых турниров, начиная с сезона 2022/23, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако, каждый сезон Россия получает в таблицу коэффициентов минимальное количество очков от УЕФА - 4.333.
Украина сейчас отстает от 26-й в рейтинге Словении на 0.868 балла. Словенцы также имеют четыре команды в еврокубках, но одержали лишь одну победу в четырех матчах - чемпион "Олимпия" одолела андоррский "Интер Эскальдес" в квалификации ЛЧ (4:2).
Лидирует сейчас в таблице Англия, которую в этом сезоне представляют в еврокубках аж девять клубов.
Топ-30 стран в таблице коэффициентов УЕФА (после первых матчей второго раунда квалификации еврокубков):
Ответные матчи второго квалификационного раунда еврокубков для украинских команд состоятся с 29 по 31 июля.
Добавим, что победитель пары "Шахтер" - "Бешикташ" в следующем раунде сыграет с неудачником противостояния ЛЧ "Рейнджерс" - "Панатинаикос" (первый поединок шотландцы выиграли со счетом 2:0).
Ранее мы писали, что определились все потенциальные соперники украинских команд в квалификации еврокубков.