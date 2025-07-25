Украина наконец-то опередила Россию: как выглядит таблица коэффициентов УЕФА сейчас

Прогресс Украины в таблице коэффициентов

В сезоне 2025/26 Украина представлена в еврокубках четырьмя клубами.

Донецкий "Шахтер" продолжил свои выступления во втором раунде квалификации Лиги Европы, тогда как действующий чемпион Украины "Динамо" начал борьбу в Лиге чемпионов. "Александрия" и "Полесье" стартовали в Лиге конференций.

По итогам первых поединков второго раунда, украинские команды одержали две победы и потерпели два поражения:

Благодаря победам "бело-синих" и "горняков", Украина добавила в свой актив 0.500 балла и теперь имеет 18.475 очков.

Таким образом, Украина поднялась на одну строчку, обойдя Россию на 0.176 балла и заняв 27-е место.

Стоит отметить, что российские клубы исключены из всех еврокубковых турниров, начиная с сезона 2022/23, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако, каждый сезон Россия получает в таблицу коэффициентов минимальное количество очков от УЕФА - 4.333.

Позиции в рейтинге и расписание ответных матчей

Украина сейчас отстает от 26-й в рейтинге Словении на 0.868 балла. Словенцы также имеют четыре команды в еврокубках, но одержали лишь одну победу в четырех матчах - чемпион "Олимпия" одолела андоррский "Интер Эскальдес" в квалификации ЛЧ (4:2).

Лидирует сейчас в таблице Англия, которую в этом сезоне представляют в еврокубках аж девять клубов.

Топ-30 стран в таблице коэффициентов УЕФА (после первых матчей второго раунда квалификации еврокубков):