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Україна наполягає на безстроковому продовженні "зернової ініціативи", - Шмигаль

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П'ятниця 17 березня 2023 16:21
Україна наполягає на безстроковому продовженні "зернової ініціативи", - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна наполягає на тому, щоб угода про експорт продовольства з наших портів була безстроковою та автоматично подовжувалась на 120 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

Він зазначив, що Україна разом із союзниками докладає зусиль для продовження "зернової угоди". Так, від початку дії ініціативи Україні вдалося експортувати понад 24 млн тонн продовольства.

Шмигаль підкреслив, що за умов розблокування чорноморських морських шляхів наша країна може експортувати вдвічі більше.

"Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки. Тому ми наполягаємо, аби зернова угода була безстроковою, і подовжувалась автоматично на 120 днів", - сказав він.

Прем'єр додав, що такої ж позиції дотримуються ООН та Туреччина.

"Спроби агресора скоротити терміни продовження - це маніпуляція заради подальшого шантажу та нагнітання глобальної продовольчої кризи. Маємо цього не допустити", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії заявило, що Москва погодила продовження своєї частини зернової угоди лише на 60 днів.

В Україні зазначили, що готовність РФ продовжити "зернову ініціативу" на 60 днів суперечить угоді. До того ж, ООН та Туреччина виступають за продовження "зернової угоди" на 120 днів.

В МЗС зазначили, що Україна не піде на поступки щодо "зернової ініціативи".

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