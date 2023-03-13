Готовність Росії продовжити зернову угоду на 60 днів суперечить угоді, - Кубраков
Позиція Росії щодо продовження зернової угоди лише на 60 днів не відповідає її угоді з Туреччиною та ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури України Олександра Кубракова у Twitter.
"Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція Росії про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН", - написав чиновник.
За його словами, влада України очікує реакції від Туреччини та ООН щодо таких заяв Москви.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 13 березня, у Женеві проходять переговори Росії та ООН щодо продовження зернової угоди.
Пізніше заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що його країна готова продовжити зернову угоду, але лише на 60 днів.
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