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Готовність Росії продовжити зернову угоду на 60 днів суперечить угоді, - Кубраков

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Понеділок 13 березня 2023 21:09
Готовність Росії продовжити зернову угоду на 60 днів суперечить угоді, - Кубраков Фото: Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Позиція Росії щодо продовження зернової угоди лише на 60 днів не відповідає її угоді з Туреччиною та ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури України Олександра Кубракова у Twitter.

"Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція Росії про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН", - написав чиновник.

За його словами, влада України очікує реакції від Туреччини та ООН щодо таких заяв Москви.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 13 березня, у Женеві проходять переговори Росії та ООН щодо продовження зернової угоди.

Пізніше заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що його країна готова продовжити зернову угоду, але лише на 60 днів.

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