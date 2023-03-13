Готовність Росії продовжити зернову угоду на 60 днів суперечить угоді, - Кубраков

Позиція Росії щодо продовження зернової угоди лише на 60 днів не відповідає її угоді з Туреччиною та ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури України Олександра Кубракова у Twitter .

"Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція Росії про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН", - написав чиновник.

За його словами, влада України очікує реакції від Туреччини та ООН щодо таких заяв Москви.