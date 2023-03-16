ООН закликала продовжити "зернову угоду" на 120 днів

ООН закликала продовжити на 120 днів угоду, що дає змогу безпечно експортувати партії зерна з чорноморських портів України, до завершення терміну домовленості. Це сталося після того, як Росія заявила, що продовжить зернову ініціативу лише на 60 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Для нас текст угоди зрозумілий, і він передбачає продовження дії угоди на 120 днів", - заявив представник ООН Стефан Дюжаррік.

Напередодні у Туреччині заявили, що продовжуватимуть переговори про продовження угоди на 120, а не на 60 днів. Українська сторона також наполягає на продовженні угоди на 120 днів.

За даними Організації Об'єднаних Націй, Україна на сьогодні експортувала майже 25 мільйонів тонн, переважно кукурудзи та пшениці в рамках угоди. Основними пунктами призначення постачання були Китай, Італія, Іспанія, Туреччина та Нідерланди.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії заявило, що Москва погодила продовження своєї частини зернової угоди лише на 60 днів.

Крім того, Туреччина, яка є однією зі сторін угоди, заявила, що Анкара продовжує роботу над тим, щоб термін зернової угоди було продовжено.

Зазначимо, що термін дії зернової угоди спливає 18 березня 2023 року. Очікується, що Україна попросить сторони розпочати переговори щодо продовження угоди ще як мінімум на один рік.

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