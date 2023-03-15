Туреччина виступає за продовження "зернової угоди" на 120 днів

Туреччина підтримує продовження угоди про експорт українського зерна на 120 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що країна продовжує вести переговори зі своїми колегами в Україні та Росії для досягнення угоди.

Зазначимо, що завдяки "зерновій ініціативі" Україна відправила зі своїх портів понад 24 млн тонн продовольства.

Нагадаємо, в ООН також повідомляли, що неформальні переговори щодо продовження "зернової ініціативи" тривають.

Раніше у МЗС Росії заявили, що хочуть продовжити угоду про експорт української продукції Чорним морем лише на 60 днів, що, за словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, суперечить домовленості.

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