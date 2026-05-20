Україна наблизилась до першого траншу кредиту ЄС на 8,35 млрд євро

14:09 20.05.2026 Ср
2 хв
Меморандум підписали 20 травня
aimg Ірина Глухова
Фото: Єврокомісія підписала меморандум про допомогу Україні на 8,35 млрд євро (facebook.com/VDombrovskis)

Єврокомісія підписала меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги Україні на 8,35 млрд євро у межах кредиту на 90 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис члена Єврокомісії з економіки Валдіса Домбровскіса у Facebook.

Читайте також: ЄС може прив’язати частину допомоги Україні до нового податку на посилки, - Bloomberg

Сьогодні єврокомісар оголосив про підписання з Україною меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги для Києва.

"Сьогоднішнім підписанням ми впевнено просуваємося до першого траншу Позики на підтримку України. Ця підтримка зміцнить стійкість економіки України, збільшить внутрішні доходи та посилить боротьбу з корупцією", - заявив Домбровскіс.

Він наголосив, що меморандум визначає політичні умови, які Україна має виконати перед виплатою кожного траншу макрофінансової допомоги.

Відповідно до регламенту, ці умови мають фіскальну спрямованість та поділені на три ключові напрями:

  • мобілізація доходів
  • ефективність державних витрат
  • системи управління державними фінансами.

Умови для першого траншу включають дії за всіма трьома напрямами. Йдеться, зокрема, про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, секторальні стратегії державних інвестицій та реформи Митного кодексу України.

За словами єврокомісара, "ця підтримка пов'язана з чіткими умовами реформ і вкотре демонструє непохитне зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

Наступним кроком має стати ратифікація документа Верховною Радою України.

Після завершення цих процедур та набрання чинності меморандумом Єврокомісія продовжить виконання решти процедур для виділення першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 3,2 млрд євро у червні 2026 року - за умови виконання Україною всіх необхідних вимог.

У Єврокомісії також зазначили, що ЄС покриває дві третини нагальних військових і фінансових потреб України за рахунок кредиту підтримки на 2026-2027 роки. Решту коштів мають забезпечити міжнародні партнери.

Меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги - один із документів, які є підставою для виплати Україні кредиту в 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Нагадаємо, 23 квітня Євросоюз офіційно затвердив кредит для України на 90 млрд євро - повернути його планують за рахунок російських репарацій.

Єврокомісарка з розширенням питань Марта Кос анонсувала перші виплати вже цього тижня. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше говорила про 6 млрд євро в поточному кварталі.

Довгий час процес блокувала Угорщина - тодішній прем'єр Віктор Орбан відмовлявся голосувати "за" через суперечку навколо нафтопроводу "Дружба".

