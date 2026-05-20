Украина приблизилась к первому траншу кредита ЕС на 8,35 млрд евро

Сегодня еврокомиссар объявил о подписании с Украиной меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи для Киева.

"Сегодняшним подписанием мы уверенно продвигаемся к первому траншу займа в поддержку Украины. Эта поддержка укрепит устойчивость экономики Украины, увеличит внутренние доходы и усилит борьбу с коррупцией", - заявил Домбровскис.

Он отметил, что меморандум определяет политические условия, которые Украина должна выполнить перед выплатой каждого транша макрофинансовой помощи.

Согласно регламенту, эти условия имеют фискальную направленность и разделены на три ключевых направления:

мобилизация доходов

эффективность государственных расходов

системы управления государственными финансами.

Условия для первого транша включают действия по всем трем направлениям. Речь идет, в частности, о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, секторальные стратегии государственных инвестиций и реформы Таможенного кодекса Украины.

По словам еврокомиссара, "эта поддержка связана с четкими условиями реформ и в очередной раз демонстрирует непоколебимое обязательство ЕС поддерживать Украину столько, сколько нужно".

Следующим шагом должна стать ратификация документа Верховной Радой Украины.

После завершения этих процедур и вступления в силу меморандума Еврокомиссия продолжит выполнение остальных процедур для выделения первого транша макрофинансовой помощи в размере 3,2 млрд евро в июне 2026 года - при условии выполнения Украиной всех необходимых требований.

В Еврокомиссии также отметили, что ЕС покрывает две трети неотложных военных и финансовых потребностей Украины за счет кредита поддержки на 2026-2027 годы. Остальные средства должны обеспечить международные партнеры.

Меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи - один из документов, которые являются основанием для выплаты Украине кредита в 90 млрд евро на 2026-2027 годы.