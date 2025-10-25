UA

Україна може збивати реактивні КАБи РФ, - Ігнат

Фото: Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти застосовують реактивні КАБи для ударів по Україні. Однак українські засоби ППО можуть їх збивати.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Суспільне. Студія".

Він поінформував, що керовані авіабомби з реактивним двигуном почали долітати до Одеської, Миколаївської та Полтавської областей. За словами Ігната, ворог застосовує їх поодинокими випадками, щоб перевірити таким чином ефективність і реакцію Сил оборони.

Зокрема, коментуючи нещодавню атаку РФ по Одеській області, військовослужбовець зазначив, що ці бомби не становлять особливої небезпеки і можуть бути перехоплені засобами ППО.

"Це та сама бомба, випущена з літака Су-34: за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Учора Повітряне командування "Південь" підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю; який саме це тип - встановлять фахівці. Падіння третьої бомби зафіксували на відкритій ділянці території без наслідків", - сказав Ігнат.

Також він закликав не піднімати градус напруги, зазначивши, що ворог застосовує багато авіаційних засобів ураження та продовжує удосконалювати їх. Однак, водночас, України разом з партнерами теж розвиває свої оборонні технології.

Ігнат додав, що війна відкриває можливості для вдосконалення як оборонного, так і наступального озброєння.

Нагадаємо, у п'ятницю вдень, 24 жовтня, росіяни вперше запустили по Одеській області куповані авіабомби.

Начальник ОВА Олег Кіпер наголосив, що цей інцидент є новою серйозною загрозою для Одещини, оскільки такі удари несуть колосальну небезпеку для людей, та можуть завдати колосальну небезпеку.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що за даними ГУР МО України, Росія виходить на серійне виробництво авіабомб з УМПК. Це авіабомби, які називають "Грім-1" або "Грім-2", але суть їх однакова: бойовий радіус застосування становить 150-200 км.

Детальніше про авіабомби УМПБ-5 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

