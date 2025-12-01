Україна може втратити шлях до НАТО після домовленостей альянсу та РФ, - CNN

Україну можуть позбавити шляху вступу до НАТО після ряду домовленостей країн-членів Альянсу та Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Зустріч була дуже зосередженою, і найбільш проблемні аспекти мирних пропозицій були детально обговорені", – повідомило джерело СNN, натякаючи на те, що в деяких сферах ймовірно був досягнутий незначний прогрес.

Зазначається, що одним із найбільш "проблемних аспектів" початкової мирної пропозиції США було положення про те, що Україна має офіційно відмовитися від свого прагнення вступити до НАТО.

Однак джерело CNN повідомляє, що переговірники обговорили можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено вступати до військового альянсу через домовленості, які повинні будуть бути узгоджені безпосередньо між державами-членами НАТО та Москвою.

"Україну не будуть змушувати офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення", – додало джерело CNN.

При цьому, повідомляється, що у випадку, якщо Сполучені Штати домовляться з Росією на двосторонній основі, або якщо Росія хоче отримати певні гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то для цього не будуть залучати Україну до процесу прийняття рішень.

Остаточне рішення щодо того, що буде дуже делікатним компромісом, ще не прийнято, і зрештою його ухвалить президент України Володимир Зеленський, наголосило джерело CNN.