Украина может потерять путь в НАТО после договоренностей альянса и РФ, - CNN

Понедельник 01 декабря 2025 09:26
UA EN RU
Украина может потерять путь в НАТО после договоренностей альянса и РФ, - CNN Фото: Украина может потерять путь в НАТО после договоренностей альянса и РФ, (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украину могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Альянса и Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Встреча была очень сосредоточенной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений были детально обсуждены", - сообщил источник СNN, намекая на то, что в некоторых сферах вероятно был достигнут незначительный прогресс.

Отмечается, что одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного предложения США было положение о том, что Украина должна официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО.

Однако источник CNN сообщает, что переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено вступать в военный альянс из-за договоренностей, которые должны будут быть согласованы непосредственно между государствами-членами НАТО и Москвой.

"Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления", - добавил источник CNN.

При этом, сообщается, что в случае, если Соединенные Штаты договорятся с Россией на двусторонней основе, или если Россия хочет получить определенные гарантии от НАТО на многосторонней основе, то для этого не будут привлекать Украину к процессу принятия решений.

Окончательное решение относительно того, что будет очень деликатным компромиссом, еще не принято, и в конце концов его примет президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул источник CNN.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 30 ноября, США и Украина провели новые переговоры во Флориде, на которых обсуждали ключевые моменты мирного плана Трампа.

После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, проинформировал о результатах главу государства Владимира Зеленского. Он отметил, что в продвижении достойного мира есть значительный прогресс, а также сказал, что позиции Украины и США сблизились. Зеленский подтвердил эти данные, заявив, что работа продолжится.

Тем временем в СМИ пишут, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф уже сегодня отправится в Москву, чтобы продолжить переговоры, но уже с российской стороной.

НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина мирный план США
